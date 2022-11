ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Levi 2022 (nedeľa, 2. kolo)

Poradie po 1.kole:





1. Mikaela Shiffrinová (USA) 56.86

2. Lena Dürrová (GER) +0.07

3. Petra Vlhová (SVK) +0.10

4. Wendy Holdenerová (SUI) +0.21

5. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +0.35

6. Sara Hectorová (SWE) +0.42

7. Zrinka Ljutićová (CRO) +0.73

8. Katharina Liensbergerová (AUT) +0.81

9. Maria Therese Tvibergová (NOR) +0.82

10. Leona Popovićová (CRO) +0.88

11. Michelle Gisinová (SUI) +0.92

12. Paula Moltzanová (USA) +0.95

13. Marie Lamureová (FRA) +0.97

14. Laurence St. Germainová (CAN) +1.05

15. Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE) +1.07

16. Aline Daniothová (SUI) +1.14

17. Ana Buciková (SLO) +1.17

18. Martina Dubovská (CZE) +1.28

19. Ali Nullmeyerová (CAN) +1.35

20. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1.42

21. Katharina Truppeová (AUT) +1.42

22. Neja Dvorniková (SLO) +1.45

23. Ava Sunshineová (USA) +1.47

24. Andrea Filserová (GER) +1.48

25. Nicole Goodová (SUI) +1.50

26. Kristin Lysdahlová (NOR) +1.65

27. Cornelia Öhlundová (SWE) +1.66

28. Anna Gulliová (ITA) +1.71

29. Katie Hensienová (USA) +1.72

30. Chiara Pogneauxová (FRA) +1.77