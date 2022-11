Vlhová mohla vyhrať prvé kolo, v závere však stratila nádejný náskok

"Dnes to bolo poriadne náročné. Podmienky sú ťažšie ako včera, v porovnaní so sobotou je trochu chladnejšie, no časovo to nevyzerá zle. Viem, že pri nájazde do roviny pred cieľom som spravila chybu a stratila tam nejaký čas.

Bolo to iné ako včera, ale snažila som sa byť v pokoji a sústrediť sa na svoju jazdu. Videla som baby predo mnou a videla, že trať bola náročnejšia. Chcela som odovzdať maximum a takto to dopadlo," zhodnotila Vlhová pre JOJ Šport.

Negatívnym prekvapením súťaže je vypadnutie Anny Swennovej-Larssonovej, ktorá tak nenadviaže na svoje druhé miesto. Na medzičasoch bola síce v zelených číslach, ale zastavila, keď sa pošmykla na vnútornej lyži.

Česká reprezentantka Martina Dubovská, narodená v Liptovskom Mikuláši, figuruje s odstupom 1,28 sekundy na priebežnom 16. mieste.

Druhé kolo je na programe od 13.15 h.