Vlhová využila, že trať staval Pini. Vo Flachau vedie po prvom kole

Na úvodných dvoch medzičasoch síce tesne zaostávala za Shiffrinovou, no po treťom už jazdila v zelených číslach a vedúcu priečku si udržala až do cieľa.

Vlhová predviedla so štartovým číslom 6 dynamickú jazdu a dobre zvládla aj časté zmeny rytmu.

"Nemyslím si však, že to bolo najťažšie kolo za uplynulý rok či dva. Bolo to postavené slalomovo, človek musel rozmýšľať. Bolo potrebné ísť niektoré bránky s rozumom a v niektorých to napáliť. Presne som vedela, ako pôjdem," dodala.

Slovinka Ana Buciková chytila "špicara" a prvú jazdu nedokončila Ani Češka Martina Dubovská.