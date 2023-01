Vlhová nemala pri žrebe vo Flachau šťastie, Shiffrinová vyštartuje prvá

O tom, komu bude patriť najväčší potlesk, svedčilo už množstvo vlajok so slovenským znakom. V cieľových priestoroch slalomu bolo zhruba 350 až 400 divákov. Z okruhu favoritiek si ako prvá žrebovala číslo Mikaela Shiffrinová , na trať vyrazí Američanka ako prvá.

Vlhová bude štartovať s číslom šesť. Po tom, ako jej moderátor šou podal mikrofón, sa fanúšikom prihovorila v slovenčine: "Som rada, že vás prišlo tak veľa, držte mi zajtra palce!"

V rakúskom stredisku popoludní pokropil zjazdovku dážď, no večer už snežilo. Počas utorka by mali teploty klesnúť pod nulu a tesne pred pretekmi by malo prestať snežiť.

Štartová listina - slalom vo Flachau 2023 (utorok)