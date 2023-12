Shiffrinovej stredisko v Courcheveli svedčí. Vlhová tu na víťazstvo ešte nedosiahla

„Je to zaujímavá zjazdovka, celkom sa mi páči. Je tam všetko, rovina, strmina i vlny. Pôjde o to, ako bude pripravená trať, aby boli rovnaké podmienky pre všetkých,“ naznačila v minulosti Vlhová.

„Mali sme jasno v tom, že ísť do St. Moritzu by nebola dobrá stratégia. Potrebovali sme jeden týždeň na odpočinok, aby sme zahnali únavu.

Dvadsaťosemročná špecialistka na technické disciplíny absolvovala v sezóne doposiaľ štyri obrovské slalomy a tri slalomy.

Slovenka zaznamenala jedno víťazstvo a tri pódiové umiestnenia.

„Hodnotím to veľmi pozitívne. Moje výkony boli stabilné. Hoci tam bolo aj jedno desiate miesto a výpadok v Levi, ale celkovo to bolo stabilné. Najlepšia päťka či pódium, to už je to najlepšie.

Ak teda máme zhodnotiť predchádzajúce dva mesiace, vnímam to naozaj veľmi pozitívne,“ uviedla v rozhovore pre Sport Management Company (SMC) víťazka celkovo 29 pretekov vo Svetovom pohári.