Pozitívne ohlasy v tíme Vlhovej. V obrovskom slalome sa manko na najlepšie zmenšilo, teší sa Pini

Pozitívne hodnotenie Slovenka zaznamenala jedno víťazstvo a tri pódiové umiestnenia. „Hodnotím to veľmi pozitívne. Moje výkony boli stabilné. Hoci tam bolo aj jedno desiate miesto a výpadok v Levi, ale celkovo to bolo stabilné. Najlepšia päťka či pódium, to už je to najlepšie.

Ak teda máme zhodnotiť predchádzajúce dva mesiace, vnímam to naozaj veľmi pozitívne,“ začala rozhovor pre Sport Management Company (SMC) víťazka celkovo 29 pretekov vo Svetovom pohári.

Petra Vlhová spolu s realizačným tímom oslavuje víťazstvo v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo fínskom Levi. (Autor: TASR/AP)

Švajčiarsky tréner Mauro Pini takisto hodnotil vystúpenie na začiatku sezóny kladne. „Myslím si, že môžeme povedať, že je to absolútne pozitívne. A to môžeme hovoriť nielen v súvislosti s umiestneniami na pódiu, ale aj v top päť alebo top desať. Ja vždy hovorím, že prvá desiatka vo Svetovom pohári je skvelá. Samozrejme, vzhľadom na to, že poznáme Petru a vieme, čoho je schopná, neznamená umiestnenie mimo prvú päťku úplnú spokojnosť. Na druhej strane musíme dodať aj to, že v niektorých dňoch to jednoducho nejde,“ povedal.

Výkon ako z ríše snov Najlepšie výkony podala Vlhová v Levi. Za polárnym kruhom si pripísala jedno víťazstvo. Mala našliapnuté aj na ďalšie, ale nešťastný špicar v druhom kole ju o prvenstvo obral. „Cítila som sa naozaj skvelo. Jedny preteky som vyhrala, druhý deň už nedopadol dobre. Aj Sölden bol pozitívne prekvapenie z našej strany, pretože som bola predtým chorá a naozaj sme to nečakali, takže som bola tiež rada. V posledných dvoch pretekoch som sa opäť cítila v obrovskom slalome veľmi dobre. Kopec mi sadol a škoda, opäť, druhého dňa. Ale keď to vezmeme celkovo, mala som vydarený víkend,“ prešla plynulo k podujatiu v Mont-Tremblante.

V kanadskom stredisku zaznamenala druhé a piate miesto. „Ak pôjdeme do detailov, úroveň Petriných výkonov v Levi bola úplne fantastická. Latku nastavila neskutočne vysoko. Nie som si istý, či som niekedy predtým videl ženu-slalomárku ísť s takou kadenciou, rytmom a silou. V slalome by sme chceli podávať takéto výkony v každých pretekoch,“ pridal sa tréner Pini.

Dotiahla sa na najlepšie Tréner verí, že jeho zverenkyňa má na to, aby sa pravidelne umiestňovala medzi najlepšími pretekárkami aj v obrovskom slalome. „V obrovskom slalome som pred sezónou jasne povedal, že náš hlavný cieľ je zmazať manko na najlepšie. Pred rokom sme boli približne 1,2 či 1,3 sekundy za špičkou. Teraz, po Söldene, Killingtone aj Mont-Tremblante, môžeme povedať, že sme túto medzeru naozaj zmenšili. Sme na dobrej ceste, aj keď ešte stále nie sme úplne tam, kde chceme byť. Dôležité bude udržať výkony na vysokej úrovni. To je teraz naša veľká ambícia aj v súvislosti s nasledujúcimi pretekmi. V Kanade Petra opäť ukázala skvelé výkony. Vyhrala dve kolá zo štyroch, čo je naozaj výborné. Obzvlášť, keď vezmeme do úvahy formu konkurentiek. Petra je medzi najlepšími a hoci sa nám nepodarilo vyhrať, ukázali sme sami sebe a aj všetkým ostatným, že sme naozaj veľmi blízko,“ prezradil kouč. VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 1. kole obrovského slalomu v Mont-Tremblant

„Ja sa v ňom všeobecne cítim veľmi dobre. Niekedy sa však vyskytnú podmienky, ktoré mi nevyhovujú. Ako napríklad v Killingtone. Mohla by som sa vyhovárať trebárs na počasie, ale v športe je to tak, že niekedy to sadne a inokedy nie. Je tam veľa faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť.

Ja som taká, že keď mi niečo nesadne, musím znovu nájsť dobrý pocit. Vtedy je najlepšie, keď zmením prostredie, idem na úplne iný kopec a podobne. Tak som to vnímala aj teraz a čakala som, aký pocit budem mať v Kanade. Preto som bola šťastná, že som sa tam cítila dobre a chytila som sa hneď v prvej jazde. Veľa je to aj o hlave. Ja viem lyžovať a keď sa mi nevydaria jedny preteky, netreba to príliš analyzovať a vnímať, akoby sa zrútil svet. Musím s tým stále pracovať a musím si veriť, aj keď to nie je jednoduché. Som šťastná, že v Kanade som mala znovu dobrý pocit. Zo štyroch kôl som vyhrala dve a ktovie, ako by to dopadlo za trochu iných podmienok. Som šťastná, že som ukončila tieto dva mesiace s dobrým pocitom. Dúfam, že si ho budem držať aj naďalej,“ uviedla Vlhová. Načerpanie síl Najbližšie sa slovenská lyžiarka predstaví vo štvrtok 21. decembra vo francúzskom Courcheveli, kde je na programe nočný slalom.

„Teraz sme asi týždeň doma. Mám trochu oddych, pôjdem však aj späť do posilňovne. Potom už pôjdeme do zahraničia, kde sa budeme pripravovať na ďalšie preteky,“ prezradila.

„Mali sme jasno v tom, že ísť do St. Moritzu by nebola dobrá stratégia. Potrebovali sme jeden týždeň na odpočinok, aby sme zahnali únavu a aby sme boli ideálne pripravení nielen na Courchevel, ale aj na náročný januárový program. Urobili sme to najmä preto, že chceme, aby Petra v ďalších pretekoch zopakovala slalomové výkony z Levi a „obrákové“ z Mont-Tremblantu,“ dodal Pini.