Zjazdové lyžovanie: Vlhová vyhrala prvé kolo slalomu vo fínskom Levi

1.Petra Vlhová (SVK) 53,792.Lena Dürrová (GER) +0,183.Mikaela Shiffrinová (USA) +0,424.Katharina Liensbergerová (AUT) +1,025.Katharina Huberová (AUT) +1,256.Sara Hectorová (SWE) +1,437.Maria Therese Tvibergová (NOR) +1,448.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,489.Katharina Gallhuberová (AUT) +1,5410.Mélanie Meillardová (SUI) +1,7211.Katharina Truppeová (AUT) +1,8012.Paula Moltzanová (USA) +1,9613.Camille Rastová (SUI) +2,0014.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +2,0316.Michelle Gisinová (SUI) +2,0417.Wendy Holdenerová (SUI) +2,0818.Emma Aicherová (GER) +2,0919.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +2,1220.Ali Nullmeyerová (CAN) +2,1621.Leona Popovićová (CRO) +2,3622.Amelia Smartová (CAN) +2,7223.Anna Swenn-Larssonová (SWE) +2,8424.Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE) +2,9125.Elena Stoffelová (SUI) +3,0026.Laurence St. Germainová (CAN) +3,57Andreja Slokarová (SLO) DNFAna Buciková (SLO) DNFFranziska Gritschová (AUT) DNFJessica Hilzingerová (GER) DNF