ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Levi 2023 (1. kolo, nedeľa)

1.Petra Vlhová (SVK) 55,922.Mikaela Shiffrinová (USA) +0,763.Sara Hectorová (SWE) +0,844.Lena Dürrová (GER) +0,945.Leona Popovićová (CRO) +1,196.Ali Nullmeyerová (CAN) +1,487.Wendy Holdenerová (SUI) +1,708.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,739.Laurence St. Germainová (CAN) +1,8411.Katharina Liensbergerová (AUT) +1,9511.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,9513.Michelle Gisinová (SUI) +2,0314.Katharina Huberová (AUT) +2,2415.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +2,2716.Mélanie Meillardová (SUI) +2,3417.Ana Buciková (SLO) +2,3618.Emma Aicherová (GER) +2,4619.Katharina Gallhuberová (AUT) +2,5720.Camille Rastová (SUI) +2,6421.Franziska Gritschová (AUT) +2,8822.Anna Swenn-Larssonová (SWE) +3,0823.Amelia Smartová (CAN) +3,1623.Elena Stoffelová (SUI) +3,1625.Andreja Slokarová (SLO) +3,2126.Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE) +3,3827.Jessica Hilzingerová (GER) +3,42Katharina Truppeová (AUT) DNFPaula Moltzanová (USA) DNFMaria Therese Tvibergová (NOR) DNF