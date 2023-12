ONLINE: Petra Vlhová dnes ide nočný slalom v Courcheveli 2023 LIVE (1. kolo)

1.Mikaela Shiffrinová (USA) 250 b2.Lena Dürrová (GER) 190 b3.Petra Vlhová (SVK) 180 b4.Sara Hectorová (SWE) 124 b5.Wendy Holdenerová (SUI) 114 b6.Leona Popovićová (CRO) 107 b7.Ali Nullmeyerová (CAN) 100 b8.Katharina Liensbergerová (AUT) 92 b9.Zrinka Ljutićová (CRO) 81 b10.Katharina Huberová (AUT) 80 b...

Největší favoritkou je americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která má po třech závodech ve slalomu již 250 bodů a na druhou Lenu Dürrovou z Německa si vytvořila 60 bodový náskok. Třetí Petra Vlhová ze Slovenska ztrácí ještě o deset bodů více. Mezi těmito třemi se bude zřejmě rozhodovat o pořadí na stupních vítězů, jedná se o suverénky letošní sezony.



Neodepisujme ale ani Saru Hectorovou, Wendy Holdenerovou, Leonu Popovićovou, Ali Nullmeyerovou či Katharinu Liensbergerovou.



Navíc je zajímavé, že mezi těmito ženami, které jsou v první osmičce průběžného pořadí, není zastoupena žádná národnost dvakrát. Slalom je letos zkrátka hodně rozmanitý a do předních pozic by chtěly promluvit také slalomářky z Francie, leč nejlepší z nich Chiara Pogneauxová je v pořadí až na 23. místě.



A samozřejmě doufejme, že třeba i do první desítky promluví česká zástupkyně Martina Dubovská.