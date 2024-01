Fantastická Vlhová predviedla najrýchlejšiu jazdu v prvom kole, Shiffrinová výrazne stráca

"Celkom iná Petra ako v Lienzi," nadchýnal sa komentátor nemeckej ARD Tobias Barnerssoi.

Bývalý zjazdár, účastník zimnej olympiády 1994 v Lillehammeri, pripomenul Vlhovej výsledky na sklonku minulého roka, keď skončila v rakúskom stredisku piata v slalome a siedma v obrovskom slalome, ale už po prvom kole bola medzi porazenými.

"Je vidieť, ako sa Vlhová koncentruje a snaží sa o reparát. Reč tela je agresívnejšia ako v Lienzi.

Je to veľmi tesný súboj s Brignoneovou, hore ešte Vlhová potrebovala, kým sa dostane do tempa. Dolu, kde Talianka spravila pri nájazde do cieľa menšiu chybu, ju Slovenka predbehla," komentoval Vlhovej jazdu.