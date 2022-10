Kde všade sa predstaví Vlhová? Pozrite si kompletný prehľad zastávok Svetového pohára

Najlepšie umiestnenie Petry Vlhovej je tretie miesto, ktoré získala posledné dva ročníky. „Sölden sa mi páči a trať mi sedí. Mám rada náročné kopce, mám na to techniku i silu,“ priznala vlani slovenská reprezentantka.

Zermatt/Cervinia (Švajčiarsko/Taliansko)

„Čaká nás najvyššie položený štart zo všetkých pretekov SP. Trať je väčšinou na ľadovci. Zjazd je zložený z čisto kĺzavých častí, veľkých a rýchlych zákrut a technickejších častí. Výškový rozdiel je 885 metrov a dĺžka 3,7 kilometra. To všetko prinesie športovcom nové výzvy,“ opísal olympijský víťaz Didier Défago pre oficiálnu stránku podujatia .

Do kalendára Svetového pohára alpského lyžovania pribudla nová zastávka . Rýchlostné disciplíny pri legendárnej hore Matterhorn zažijú premiéru.

Slovenka však minulý rok víťazstvo neobhajovala a uprednostnila tréning vo Fínsku. Podobne to bude aj v tomto ročníku SP.

Killington (USA)

V americkom stredisku je Mikaela Shiffrinová ako doma. Narodila sa vo Vaile, ale pre otcovu prácu sa v detstve musela viackrát sťahovať.

Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon skončila v lyžiarskej akadémii Burke. Vo Vermonte, kde sa nachádza aj Killington.