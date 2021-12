Chcelo to iba čas. Vlhovej brat: Sme spokojní, ideme si za svojím cieľom

"Vedeli sme, že to príde, lebo sa oproti vlaňajšku zlepšila a to chce len čas."

"My máme nejaký cieľ. Uvidíme po olympiáde, ako to bude nastavené. Po ZOH je ešte veľa pretekov a môže sa to vyvŕbiť akokoľvek. Uvidíme, kde budeme po ZOH."

"Nepripúšťame si to. Ale teraz má formu tak uvidíme, čo nám to prinesie."

"Je to ruská ruleta, stále čakáme, ako dopadnú výsledky. V Courcheveli to trochu prasklo, tu v Rakúsku je lepšia bublina, vo Francúzsku to nebolo až také a dalo sa to čakať. Takže naše opatrenia sú rúška a umývať si ruky."

V Lienzi sa v stredu ešte oteplí, čo slovenskej lyžiarke nevyhovuje. Ale trať je pripravená dobre a mala by vydržať: "Je naozaj veľmi dobrá a ak nebude plus 30, tak to bude dobré," uzavrel Vlha.