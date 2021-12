Vlhová: Mala som namále. Brány sa mihotali, neviem, ako som ich prešla

Slovenka to napokon zvládla. Po príchode do cieľa obrovského slalomu Svetového pohára v Lienzi zdvihla ruky nad hlavu. Aj napriek tomu, že na štarte boli ešte tri pretekárky.

Na Alice Robinsonovú mala Slovenka náskok štyri stotiny sekundy, na Slovinku Metu Hrovatovú 0,13 sekundy a na jedenástu Tvibergovú 0,52 sekundy.

„S mojou jazdou som spokojná. Mala som ísť trochu agresívnejšie, ale bojujem veľmi so svetlom. Je tu veľká tma, absolútne nič som nevidela,“ priznala Vlhová pre RTVS.

„Trať je super, to nás jedine zachraňuje. Keby to bolo rozbité, hrboľaté, bolo by to náročnejšie. Ako každé preteky je to boj, aby som sa dostala na pódium,“ dodala.