Jej súperku skoro vykoplo z trate, ona sa však nezľakla. Scheibová ako jediná odvážne pustila lyže

Domáce podmienky jej svedčia. Rakúska lyžiarka Julia Scheibová po Söldene vyhrala aj preteky obrovského slalomu v Semmeringu.
Vďaka víťazstvu sa dostala na čelo priebežného hodnotenia disciplíny a ukázala, že v prebiehajúcej sezóne má výbornú formu.
„Je to neuveriteľný pocit vyhrať pred domácim publikom. Aj po novom roku by som chcela pokračovať v rovnakom režime. Obrovský slalom mi príde jednoduchšia disciplína než kedykoľvek predtým,“ uviedla pre FIS Scheibová.
Na pódiu ju doplnili Camille Rastová a Sara Hectorová.
Kto ukáže najmenší strach?
Už z mikrofónov na zachytávanie ruchov bolo počuť, že podložka je ľadová. Upozornila na to expertka ČT Sport Klára Křížová.
„Je to plynulý kopec, kde pretekárky môžu prechádzať z oblúka do oblúka. Bude to však trošku boj s podložkou. Je to dynamický obrovský slalom a je potrebné, aby sa toho dnes lyžiarky nezľakli,“ objasnila česká odborníčka.
„Ešte som tu nevidela tak dobré podmienky. Trať vyzerá veľmi dobre, povrch je výborne pripravený. Opäť sú tu terénne vlny, ktoré určitým spôsobom prehovoria do pretekov.
Lyžiarky si musia dávať pozor na tempo, výšku stopy a rytmus celej jazdy. Prvé kolo je postavené veľmi rýchlo,“ priblížila divákom expertka Eurosportu Viktória Rebensburgová.
Slová bývalej nemeckej pretekárky sa potvrdili. Na jednej z terénnych vĺn vypadla líderka disciplíny Alice Robinsonová.
Vyrovnaný súboj
Ani jedna z elitných lyžiarok nepredviedla bezchybnú jazdu. S traťou bojovali.
„Pretekárky majú rešpekt z ľadu. Na trati je málo snehu a nerovnosti sú väčšie. V rýchlosti je tak ťažké udržať lyže v pokoji. Sú to fyzicky veľmi náročné preteky,“ uviedla Křížová.
Scheibová vyštartovala s číslom jedna. V úvode sa nevyvarovala zaváhaniam, ale spodnú časť trate zajazdila najrýchlejšie.
„Trať je dobre postavená a vyzýva k tomu ísť agresívne od štartu do cieľa. Chcem pobaviť publikum dobrým výsledkom,“ povedala pred pretekmi domáca pretekárka pre FIS.
Takmer totožnú jazdu predviedla Hectorová a dostala sa o dve stotiny sekundy pred Rakúšanku.
Na dvojicu sa dotiahla Colturiová. Mladučká reprezentantka Albánska stratila trinásť stotín na priebežnú líderku. V druhom kole však spravila lyžiarsku chybu, keď si pristúpila lyžu a z pretekov vypadla.
Hectorovú vykoplo
„Podložka je naozaj neprajúca. Lyžiarky musia mať nepríjemný pocit na nej lyžovať a navyše sa jazdí vo vysokej rýchlosti. Na trati je najmä technický sneh. Keď chce niektorá vyhrať, musí nechať lyže v závere jednoducho ísť. Bez žiadneho oblúka,“ povedala Křížová.
Rozhodovalo sa teda v záverečnom sektore, kde pretekárky potrebovali pustiť lyže do cieľa. Tento úsek vyšiel najlepšie Scheibovej, ktorá aj napriek niekoľkým zaváhaniam v hornej časti trate dokázala prísť do cieľa s náskokom.
„Boli to naozaj veľmi ťažké preteky. Cítila som tlak, ale nechcela som si ho pripustiť. Na trati sme dosť poskakovali a jazdy neboli veľmi čisté. Snažila som sa však nejakým spôsobom udržať rýchlosť.
V poslednej sekcii som vedela, že musím zrýchliť, pretože som nemala čistý úvod. Za polovicou trate som chytila správny rytmus a zajazdila som čisté oblúky,“ uviedla víťazka pre Eurosport.
VIDEO: Víťazná jazda Julie Scheibovej
Druhé kolo zajazdila výborne Camille Rastová. Švajčiarka sa vyšvihla na druhé miesto.
„V posledných pretekoch sa mi šlo dobre a verím, že formu si udržím. Uvedomujem si, že som tu vlani zajazdila jeden z najlepších výsledkov v obrovskom slalome (4. miesto, pozn.). Prečo by to nemohlo byť zase? Je veľmi príjemné skončiť na pódiu, zvlášť na tejto trati a v tejto konkurencii,“ uviedla lyžiarka pre FIS.
Hectorová stratila v druhej jazde až príliš veľa. V závere nedokázala pustiť lyže a zaradila sa na tretie miesto.
„Samozrejme, je to dobrý deň, keď skončíte na pódiu. Drobné sklamanie tam však je. Dnes to bolo naozaj veľmi ťažké. Dostať lyže do čistého oblúka nebolo vôbec jednoduché. Niekoľkokrát ma to tam vykoplo. Pódium teda beriem všetkými desiatimi,“ prezradila Hectorová pre Eurosport.
Druhé kolo bolo blízko
V pretekoch sa predstavila slovenská reprezentantka Rebeka Jančová. Do cieľa prišla s mankom 4,43 sekundy na víťazku a obsadila 39. miesto.
Na postup do elitnej tridsiatky jej chýbala necelá sekunda. Prvé kolo nedokončilo až 19 z 66 štartujúcich.
„Trať bola dosť rýchla a hustá a je tam dosť veľa terénnych vĺn a nerovností. Podložka bola jemne skákavá a aj iné pretekárky mali problémy. Mala som dobrý plán, ktorý som viac-menej dodržiavala.
Škoda dvoch veľkých chýb na poslednej hrane a ešte jednej pred polovicou. Tam som stratila rytmus aj rýchlosť a mohlo to byť ešte o sekundu lepšie,“ uviedla Jančová pre Zväz slovenského lyžovania.
V rakúskom stredisku pokračuje Svetový pohár v nedeľu slalomovými pretekmi.