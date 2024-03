Shiffrinová sa v Aare predstaví len v slalome. Definitívne vzdala boj o veľký glóbus

BRATISLAVA. Mikaela Shiffrinová sa po zranení z konca januára v Cortine d'Ampezzo vracia do súťažného kolotoča Svetového pohára .

"Pre lepšiu predstavu, čo to znamená, ani v lete nemám sedem týždňov bez tréningu. Boli to preteky s časom. Mohla som ale robiť len to, čo mi dovoľoval zdravotný stav," vyjadrila sa americká lyžiarka.

Aare je pre Shiffrinovú nezabudnuteľným miestom. Práve tu získala v roku 2012 vo veku 17 rokov svoje prvé víťazstvo vo Svetovom pohári a vlani v marci prekonala rekord v počte víťazstiev vo Svetovom pohári.