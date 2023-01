Shiffrinová môže dosiahnuť aj 100 víťazstiev, myslí si bývalá skvelá slalomárka

Bol to historický rekord, no Shiffrinová ho za päť rokov prekonala a teraz jej patrí prvenstvo s 51 víťazstvami v tejto disciplíne.

Viem, aké je náročné a koľko energie si vyžaduje byť tak dobrá a tak dlho. Žiadne víťazstvo nie je zadarmo. Mikaela nemyslí na rekordy, lebo to by ju len oslabilo.

Marlies Raichová priznala, že Shiffrinová ju zaujala už ako 16-ročná.

"Odkedy som ju videla prvýkrát, mala skvelú techniku. Má veľmi dobrú rovnováhu, je atletická a má cit pre lyže. Väčšinou vie, čo treba urobiť, v tom správnom čase," vyzdvihla svoju nasledovníčku bývalá elitná slalomárka.

Shiffrinová kedysi obdivovala Raichovú, no neskôr si úlohy vymenili: "Mikaela kedysi v rozhovore povedala, že ku mne vzhliada. Teraz ja obdivujem ju za to, čo robí. Som hrdá na to, že najlepšia v histórii sa možno niečo naučila aj odo mňa."