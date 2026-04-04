Ups, to nie je žart. Shiffrinová pri divokých oslavách rozbila krištáľový glóbus

Zisk celkového triumfu vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní sa tento rok rozhodoval až v posledných pretekoch.
Mikaela Shiffrinová napokon zvládla záver sezóny a pripísala si ďalší veľký úspech. Oslavy triumfu však v jej prípade neskončili len radosťou.
Americká lyžiarka sa fanúšikom prihovorila na sociálnych sieťach fotografiou, ktorá okamžite vzbudila pozornosť.
Popri zlatej olympijskej medaile a dvoch krištáľových glóbusoch totiž jeden z nich chýbal v pôvodnej podobe – bol rozlomený na dve časti.
„Ups. Bohužiaľ to nie je prvoaprílový žart,“ odkázala Shiffrinová.
Ako k poškodeniu došlo, vysvetlila s nadhľadom. Pri otváraní fľaše šampanského vystrelený korok trafil trofej, ktorá následne spadla zo stola. Oslava tak zanechala aj malú obeť.
Tridsaťjedenročná lyžiarka pritom o celkový triumf bojovala až do posledných pretekov sezóny. Napokon jej na definitívne víťazstvo stačilo jedenáste miesto v obrovskom slalome, čím predstihla Nemku Emmu Aicherovú.
Shiffrinová v sezóne pridala aj malý krištáľový glóbus za slalom a nadviazala na svoje celkové prvenstvá z rokov 2017 až 2019 a 2022 či 2023. Šiestym titulom zároveň dorovnala historický rekord Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej zo 70. rokov.