Ups, to nie je žart. Shiffrinová pri divokých oslavách rozbila krištáľový glóbus

Mikaela Shiffrinová pózuje na pódiu s veľkým glóbusom (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|4. apr 2026 o 12:21
Američanka získala aj zlato na ZOH.

Zisk celkového triumfu vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní sa tento rok rozhodoval až v posledných pretekoch. 

Mikaela Shiffrinová napokon zvládla záver sezóny a pripísala si ďalší veľký úspech. Oslavy triumfu však v jej prípade neskončili len radosťou.

Americká lyžiarka sa fanúšikom prihovorila na sociálnych sieťach fotografiou, ktorá okamžite vzbudila pozornosť.

Popri zlatej olympijskej medaile a dvoch krištáľových glóbusoch totiž jeden z nich chýbal v pôvodnej podobe – bol rozlomený na dve časti.

„Ups. Bohužiaľ to nie je prvoaprílový žart,“ odkázala Shiffrinová.

Ako k poškodeniu došlo, vysvetlila s nadhľadom. Pri otváraní fľaše šampanského vystrelený korok trafil trofej, ktorá následne spadla zo stola. Oslava tak zanechala aj malú obeť.

Tridsaťjedenročná lyžiarka pritom o celkový triumf bojovala až do posledných pretekov sezóny. Napokon jej na definitívne víťazstvo stačilo jedenáste miesto v obrovskom slalome, čím predstihla Nemku Emmu Aicherovú.

Shiffrinová v sezóne pridala aj malý krištáľový glóbus za slalom a nadviazala na svoje celkové prvenstvá z rokov 2017 až 2019 a 2022 či 2023. Šiestym titulom zároveň dorovnala historický rekord Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej zo 70. rokov.

