Jedna z favoritiek sa vážne zranila. Rakúšanka prišla o šancu predstaviť sa na ZOH

Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová.
Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|2. jan 2026 o 15:06
ShareTweet1

Mala patriť medzi favoritky na jednu z medailí v technických disciplinách.

Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová si pri páde počas tréningu vážne zranila pravé koleno a sezóna sa pre ňu skončila. Majsterka sveta v slalome z roku 2021 tak príde aj o zimnú olympiádu v Miláne a Cortine d´ Ampezzo.

Liensbegerová sa v stredisku St. Michael im Lungau pripravovala na obrovský slalom Svetového pohára v Krajnskej Gore. Pri páde utrpela fraktúru holennej kosti, zranenie menisku a pretrhla si krížne väzy v kolene.

Ešte v piatok sa mala na klinike v Innsbrucku podrobiť operácii, informovala o tom agentúra APA.

Rakúšanka získala na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v slalome, v ktorom skončila druhá za Slovenkou Petrou Vlhovou.

﻿V tímovej súťaži pomohla Liensbergerová k zisku zlata rovnako ako na ZOH 2018 v Pjongčangu. Na MS v Cortine vybojovala v roku 2021 najcennejší kov v slalome i paralelnom slalome.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová.
Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová.
Jedna z favoritiek sa vážne zranila. Rakúšanka prišla o šancu predstaviť sa na ZOH
dnes 15:06|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Jedna z favoritiek sa vážne zranila. Rakúšanka prišla o šancu predstaviť sa na ZOH