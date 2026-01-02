Jedna z favoritiek sa vážne zranila. Rakúšanka prišla o šancu predstaviť sa na ZOH

Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová si pri páde počas tréningu vážne zranila pravé koleno a sezóna sa pre ňu skončila. Majsterka sveta v slalome z roku 2021 tak príde aj o zimnú olympiádu v Miláne a Cortine d´ Ampezzo.
Liensbegerová sa v stredisku St. Michael im Lungau pripravovala na obrovský slalom Svetového pohára v Krajnskej Gore. Pri páde utrpela fraktúru holennej kosti, zranenie menisku a pretrhla si krížne väzy v kolene.
Ešte v piatok sa mala na klinike v Innsbrucku podrobiť operácii, informovala o tom agentúra APA.
Rakúšanka získala na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v slalome, v ktorom skončila druhá za Slovenkou Petrou Vlhovou.
V tímovej súťaži pomohla Liensbergerová k zisku zlata rovnako ako na ZOH 2018 v Pjongčangu. Na MS v Cortine vybojovala v roku 2021 najcennejší kov v slalome i paralelnom slalome.