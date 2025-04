Brignoneová počíta s návratom na svahy až o niekoľko mesiacov: Skôr je to nemožné

MILÁNO. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová nepočíta s tým, že sa po viacnásobnej zlomenine a operácii nohy vráti na svahy skôr než o štyri či päť mesiacov.

Celková víťazka alpského Svetového pohára 2024/2025 i hodnotenia dvoch disciplín a majsterka sveta v obrovskom slalome, ktorá sa zranila počas nedávneho národného šampionátu, to uviedla po tom, ako v pondelok začala s rehabilitáciou.

Dátum návratu nevedia ani lekári

"Neviem, kedy budem schopná sa opäť postaviť na lyže, nevedia to ani lekári. Všetko bude závisieť od rehabilitácie, ako sa to bude hojiť. Skôr než o štyri či päť mesiacov to nepripadá do úvahy, to je nemožné," vyhlásila 34-ročná Talianka, ktorá pred týždňom opustila nemocnicu v Miláne.