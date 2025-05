Ledecká stále verí v zmenu programu na zimnej olympiáde: Nádej zomiera posledná

PRAHA. Česká lyžiarka a snoubordistka Ester Ledecká stále verí v zmenu programu zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, aby sa mohla zapojiť v oboch svojich športových odvetviach do bojov o medaily.

Budeme sa baviť o tom, ako by to teoreticky išlo urobiť. Ja som navrhla zmenu, aby to fungovalo s ďalšími športmi. Hrá tam rolu mnoho vecí,“ uviedla Ledecká v rozhovore pre ČT Sport.