Svetová atletika stopla prestupy hviezd do Turecka. Radí im investovať do talentov

Svetová atletika neschválila prestup viacerých popredných atlétov do služieb Turecka. Najznámejšie meno, ktoré má záujem o štart v červeno-bielom drese, je úradujúci olympijský šampión v hode diskom Rojé Stona.
Turecko nezískalo na OH 2024 v Paríži žiadnu zlatú medailu a v atletike ani žiaden cenný kov.
V snahe zmeniť to v Los Angeles 2028 ponúklo prostredníctvom štátom financovaného športového klubu lukratívne kontrakty viacerým úspešným atlétom.
Medzi nimi sú aj Jamajčania Wayne Pinnock, strieborný medailista z Paríža v skoku do diaľky a Rajindra Campbell, bronzový z uplynulej olympiády vo vrhu guľou.
Taktiež Keňanka Brigid Kosgeiová, strieborná z OH 2020 v Tokiu v maratóne.
Všetci už pre záujem zmeniť občianstvo neštartovali na minuloročných MS v Tokiu.
„Žiadosti o zmenu reprezentácie boli súčasťou koordinovanej náborovej stratégie vedenej tureckou vládou. Dospeli sme k záveru, že takýto prístup je v rozpore so základnými zásadami našich predpisov.
Tie sú navrhnuté tak, aby chránili dôveryhodnosť medzinárodných súťaží a povzbudzovali členské federácie, aby investovali do rozvoja domácich talentov,“ zverejnila vo štvrtok Svetová atletika podľa AFP.