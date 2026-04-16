Svetová atletika stopla prestupy hviezd do Turecka. Radí im investovať do talentov

Rojé Stona.
Rojé Stona.
TASR|16. apr 2026 o 16:58
Všetci pre záujem zmeniť občianstvo neštartovali na minuloročných MS v Tokiu.

Svetová atletika neschválila prestup viacerých popredných atlétov do služieb Turecka. Najznámejšie meno, ktoré má záujem o štart v červeno-bielom drese, je úradujúci olympijský šampión v hode diskom Rojé Stona.

Turecko nezískalo na OH 2024 v Paríži žiadnu zlatú medailu a v atletike ani žiaden cenný kov.

V snahe zmeniť to v Los Angeles 2028 ponúklo prostredníctvom štátom financovaného športového klubu lukratívne kontrakty viacerým úspešným atlétom.

Medzi nimi sú aj Jamajčania Wayne Pinnock, strieborný medailista z Paríža v skoku do diaľky a Rajindra Campbell, bronzový z uplynulej olympiády vo vrhu guľou.

Taktiež Keňanka Brigid Kosgeiová, strieborná z OH 2020 v Tokiu v maratóne.

Všetci už pre záujem zmeniť občianstvo neštartovali na minuloročných MS v Tokiu.

„Žiadosti o zmenu reprezentácie boli súčasťou koordinovanej náborovej stratégie vedenej tureckou vládou. Dospeli sme k záveru, že takýto prístup je v rozpore so základnými zásadami našich predpisov.

Tie sú navrhnuté tak, aby chránili dôveryhodnosť medzinárodných súťaží a povzbudzovali členské federácie, aby investovali do rozvoja domácich talentov,“ zverejnila vo štvrtok Svetová atletika podľa AFP.

Atletika

Atletika

    Rojé Stona.
    Rojé Stona.
    Svetová atletika stopla prestupy hviezd do Turecka. Radí im investovať do talentov
