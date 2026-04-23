Prvá vlna predaja na OH 2028 skončila. Gymnastika trhá rekordy, lístky sa vypredali hneď

Na archívnej snímke z 13. septembra 2017 nápis LA 2028 pred olympijským kotlom v Los Angeles. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. apr 2026 o 23:14
Počas prvej fázy predaja vstupeniek na OH 2028 v Los Angeles sa podľa organizátorov predalo viac ako 4 milióny lístkov.

Kupujúci pochádzali z 85 krajín sveta, pričom najväčší podiel mali okrem Američanov obyvatelia Spojeného kráľovstva, Kanady, Mexika a Japonska.

Najrýchlejšie sa predávali vstupenky na súťaže gymnastiky a vypredali sa aj všetky zatiaľ dostupné lístky na nové olympijské disciplíny - flag futbal, lakros, softbal a squash.

Záujemcovia z celého sveta mali prvú možnosť na kúpu od 9. do 19 apríla, ešte predtým si mohli vstupenky zaobstarať obyvatelia LA a Oklahomy. Ďalšia fáza je naplánovaná v auguste, pričom registrácia trvá do 22. júla.

Fanúšikovia si môžu zakúpiť maximálne 12 lístkov na olympijské podujatia a ďalších 12 vstupeniek na futbalové zápasy. Informovala o tom agentúra AFP.

Olympijské

