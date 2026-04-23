Neistota okolo hokeja na ZOH 2030. Budeme musieť hľadať iné alternatívy,“ uviedlo ministerstvo

Adidas Arena.
Adidas Arena.
TASR|23. apr 2026 o 18:40
ShareTweet0

Zápasy sa mali pôvodne uskutočniť na futbalovom štadióne v Nice.

Paríž je pripravený hostiť zápasy hokejového turnaja počas ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách. Oznámila to spoločnosť The Paris Entertainment, ktorá prevádzkuje Adidas Arénu a Accor Arénu.

Zápasy sa mali pôvodne uskutočniť na futbalovom štadióne v Nice. Primátor mesta ležiacom pri Azúrovom pobreží Eric Ciotti však nesúhlasí s tým, aby bola tamojšia Alianz Aréna jedným z dejísk olympiády.

Konečné rozhodnutie by malo padnúť v júni. „Ak Nice zotrvá vo svojom odmietavom postoji, budeme musieť hľadať iné alternatívy.

Obe parížske arény už boli dejiskami hier počas OH 2024,“ zdôraznila francúzska ministerka športu Marina Ferrariová, ktorú citovala agentúra AP.

    Na snímke brankár Adam Gajan.
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Neistota okolo hokeja na ZOH 2030. Budeme musieť hľadať iné alternatívy,“ uviedlo ministerstvo