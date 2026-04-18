Nemecko skúša nový prístup. Rok olympiády necháva otvorený, rozhodnú voliči

V nedeľu budú mať voliči v nemeckom metropolitnom regióne Rýn-Rúr možnosť vyjadriť sa k možnej kandidatúre na organizáciu olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044.
Očakáva sa, že svoj hlas odovzdajú približne štyri milióny obyvateľov z bývalého nemeckého priemyselného srdca. Pred šiestimi mesiacmi sa podobná iniciatíva konala v bavorskom Mníchove.
Spomenutý región zahŕňa mestá Kolín nad Rýnom, Düsseldorf a Dortmund. Je jedným zo štyroch navrhovaných kandidátov spolu s Berlínom, Mníchovom a Hamburgom.
V čase rastúceho odporu voči vplyvu veľkých podujatí, ako sú olympijské hry, úrady dúfajú v pozitívny výsledok, ktorý by ilustroval širokú podporu verejnosti.
Nemecký olympijský výbor (DOSB) zváži štyri kandidatúry pred ich predložením Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) koncom septembra.
Na rozdiel od obvyklého procesu, kde krajina alebo mesto predkladá kandidatúru na konkrétne vydanie hier, DOSB ponecháva otvorenú možnosť cieľového roku v nádeji na väčšiu šancu na úspech.
S ohľadom na to, že sa olympijské hry často presúvajú medzi kontinentmi, Ázia je považovaná za favorita na rok 2036. Kandidatúra Berlína by mohla zahŕňať usporiadanie hier presne 100 rokov po edícii z roku 1936 počas nacistickej vlády.
Vtedajší nemecký kancelár Adolf Hitler sa pokúsil použiť hry v roku 1936 pre propagandistické účely len tri roky pred začiatkom druhej svetovej vojny.
Starosta Berlína Kai Wegner vyhlásil, že výročie by mohlo slúžiť na poukázanie, že krajina "už nenesie diktatúru, vylúčenie a masové násilie, ale že Berlín je teraz kozmopolitné, medzinárodné mesto, farebné a rôznorodé".
Nie všetci sú však presvedčení o správnosti uvedeného. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier označil dátum za "historicky problematický" a praje si skôr kandidatúru na roky 2040 alebo 2044.
Posledné olympijské hry sa v Nemecku konali v roku 1972 v Mníchove, vtedy v rámci Západného Nemecka. Podujatie poznačila kontroverzia a tragédia, keď palestínski militanti prenikli do olympijskej dediny a zabili 11 členov izraelského olympijského tímu.
Plebiscit sa 31. mája uskutoční aj v Hamburgu. Výsledky miestneho hlasovania nebudú jediným faktorom pri rozhodovaní DOSB, avšak verejná konzultácia sa koná v čase rastúceho odporu voči organizácii olympiády zo strany miestnych skupín.
Obrázky chátrajúcich olympijských areálov v nedávnych hostiteľských mestách ako Atény či Rio de Janeiro spolu s rastúcimi nákladmi vyvolali verejné rozhorčenie. Moderné kandidatúry preto zdôrazňujú nízke verejné náklady prostredníctvom opätovného využitia existujúcej infraštruktúry.
Aj keď je stratégia verejných konzultácií demokratická, nesie so sebou aj riziká. V roku 2015 voliči v Hamburgu odmietli ponuku hostiť OH 2024, v Mníchove padlo podobné rozhodnutie v prípade ZOH 2022.
Olympijský expert Jean-Loup Chappelet z Univerzity v Lausanne pre AFP uviedol, že konanie referenda je "dobrý nápad" v súčasnom kontexte. Poukázal na to, že olympiáda v Paríži 2024, ktorá sa výrazne spoliehala na existujúcu infraštruktúru, "ukázala, že je možné usporiadať hry bez príliš veľkého zadlženia."
Dodal, že referendum nie je požiadavkou MOV, no predstavuje "významnú výhodu," najmä vzhľadom na množstvo negatívnych referend v minulosti.