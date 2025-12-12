Talianom sa uľavilo. Brignoneová si doliečila zlomeninu, zúčastní sa olympijských hier

Zjazdárka Federica Brignoneová si doliečila zlomeninu nohy a bude štartovať na februárových olympijských hrách. Víťazka Svetového pohára v Cortine d'Ampezzo navyše ponesie taliansku vlajku. Informoval o tom Taliansky olympijský výbor (CONI).
"Na základe testov bude na olympiáde štartovať. Včera večer mi to potvrdila," citovala agentúra ANSA predsedu CONI Luciana Buonfiglia. "Rozhodla sa, že to skúsi a bude pretekať. Toto je ten rozdiel medzi obyčajnými a výnimočnými ľuďmi, "dodal.
Brignoneová sa zranila v apríli v závere úspešnej sezóny, v ktorej sa stala majsterkou sveta v obrovskom slalome, pridala striebro v super-G, ovládla celkové hodnotenie Svetového pohára a popri obrovskom slalome aj poradie zjazdu.
Na konci novembra 35-ročná Talianka začala s ľahkým tréningom na lyžiach. Pri dnešnom oznámení vlajkonosičov talianskej výpravy už však štart na domácej olympiáde potvrdila.
"Od prvej chvíle som vedela, že budem bojovať, aby som to stihla. Vďaka všetkým, ktorí stáli pri mne, najmä v posledných mesiacoch. A ďakujem predsedovi Buonfigliovi za česť, že na olympiáde nesiem vlajku, "dodala.
Brignoneová ju bude niesť 6. februára pri slávnostnom ceremoniáli v Cortine d'Ampezzo spoločne s Amosom Mosanerom, ktorý na hrách v roku 2022 získal zlato v curlingu miešaných dvojíc.
Pri otváracom ceremoniáli v Miláne na štadióne San Siro budú vlajkonosičmi majiteľ dvoch strieborných medailí bežec na lyžiach Federico Pellegrino a dvojnásobná olympijská šampiónka v shorttracku Arianna Fontanaová.