Na legendárnej zjazdovke zdolal lídra SP. Zjazd v Kitzbüheli vyhral Feuz

Víťaz využil to, že Odermatt urobil chybu v spodnej časti. On sám išiel na jeho úrovni, no v kľúčových pasážach bol o čosi presnejší.

"Bola to náročná jazda, ak to môžem takto hneď povedať. Ale bola dobrá. Išiel som až dolu bez väčších chýb. Jasné, my Švajčiari sme tu chceli vyhrať, s Marcom sme mali plán, fungovali nám lyže a vyšlo to," citoval víťaza portál laola1.at.

"Zaostal som o dve desatiny. Ale som šťastný za druhé miesto. Sme s Beatom na pódiu na dvoch najvyšších priečkach. Pre neho je to tu už tretie víťazstvo, naozaj pekný moment. Bol som už pripravený na prvý triumf v zjazde, ešte tomu však čosi chýba," povedal Odermatt.