Pinturault má po páde v Kitzbüheli zlomeninu stredného menisku, jeho krajan utrpel otras mozgu

Z triumfu sa tešil Švajčiar Marco Odermatt, ktorý si upevnil prvú pozíciu v poradí disciplíny. "Toľko nehôd, najmä Alexis, to bolí," povedal Odermatt podľa AP.

Pinturaulta letecky transportovali mimo rate so zranením pravého kolena. Na vjazde do ľavotočivej zákruty zachytil hrbol a jeho pravá lyža narazila do bránky.

Po následnom páde síce vstal, no po príchode lekárov si znovu ľahol a mal problém s pravým kolenom.