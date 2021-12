Na slávnej zjazdovke triumfoval Kilde, líder poradia skončil až v tretej desiatke

Tie "triafal" ideálne, kopíroval ich lyžami, nenechal sa nimi rozhodiť a vzal si veľkú rýchlosť do záverečnej časti s cieľovým skokom.

Kilde: Cítim sa veľmi dobre, jazdím uvoľnene

"Momentálne sa cítim veľmi dobre, jazdím uvoľnene, bez akéhokoľvek stresu. Mám za sebou tri fantastické preteky. Dnes všetko vyšlo, išiel som podľa plánu, držal si líniu, mal som dobre pripravené lyže. Veľmi som si to užil," povedal Kilde pre Eurosport.

K nórskej dominancii v Dolomitoch dodal: "Evidentne nám to tu ide. Neviem, čím to je. Sneh nám tu sedí, snažíme sa ísť bez chýb, nič špeciálne by som v tom však nehľadal. Možno tu máme dobré zázemie, fanúšikovia nám prajú a necítime taký veľký tlak."

Preteky sa nevydarili lídrovi Svetového pohára Marcovi Odermattovi, ktorý skončil až v tretej desiatke výsledkovej listiny.

Švajčiar stratil vedenie v priebežnej klasifikácii disciplíny, keď ho predbehli Mayer i Kilde. Udržal sa však na čele celkového poradia Svetového pohára. V sobotu majú muži vo Val Gardene na programe tradičný zjazd.