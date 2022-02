Prvá trojica v slalome má takmer identický čas, Žampovci výrazne zaostali

Nástrahy trate nezvládol Strolzov krajan Manuel Feller, prvé kolo nedokončil ani Švéd Kristoffer Jakobsen.

Slovenský reprezentant Adam Žampa stratil 3,84 sekundy. Jeho brat Andreas 4,14 s. Žampovci sa však sústredia výhradne na obrovský slalom, v súčasnosti ani jeden z nich už túto disciplínu nejazdí.

"Bola to celkom šou. Všade som sa trápil, ja trénujem len obrák, ale ak je šanca ísť slalom na olympiáde, treba ísť. Ale dalo sa to. Bola to moja prvá slalomová jazda za uplynulá dva roky, v druhom kole to snáď bude lepšie," povedal pre TASR Andreas Žampa.

Obaja sa umiestnili až za elitnou tridsiatkou, čo by vo Svetovom pohári znamenalo, že nepostúpia do 2. kola. Na olympiáde však budú štartovať po odjazdení elitnej tridsiatky.

Druhé kolo je na programe od 6.45.

Všetky informácie o ZOH Peking 2022