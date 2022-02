ONLINE: Žampovci dnes idú slalom na ZOH 2022 v Pekingu (1. kolo)

Startovní listina:



1. Ramon Zenhäusern (SUI)

2. Sebastian Foss-Solevåg (NOR)

3. Henrik Kristoffersen (NOR)

4. Clement Noël (FRA)

5. Linus Strasser (GER)

6. Marco Schwarz (AUT)

7. Manuel Feller (AUT)

8. Alexis Pinturault (FRA)

9. Kristoffer Jakobsen (SWE)

10. Michael Matt (AUT)

11. Loïc Meillard (SUI)

12. Alex Vinatzer (ITA)

13. Dave Ryding (GBR)

14. Lucas Braathen (NOR)

15. Daniel Yule (SUI)

16. Filip Zubčić (CRO)

17. Luca Aerni (SUI)

18. Giuliano Razzoli (ITA)

19. Johannes Strolz (AUT)

20. Tommaso Sala (ITA)

21. Alexander Chorošilov (RUS)

22. Albert Popov (BUL)

23. Atle Lie McGrath (NOR)

24. Armand Marchant (BEL)

25. Luke Winters (USA)

26. Erik Read (CAN)

27. Matej Vidović (CRO)

28. Johei Kojama (JPN)

29. Joaquim Salarich (ESP)

30. Samuel Kolega (CRO)

31. Žan Kranjec (SLO)

32. Billy Major (GBR)

33. Jung Dong-hyun (KOR)

34. Jan Zabystřan (CZE)

35. Trevor Philp (CAN)

36. Kryštof Krýzl (CZE)

37. Julian Rauchfuss (GER)

38. Kamen Zlatkov (BUL)

39. Alexander Schmid (GER)

40. Dries van den Bröcke (BEL)

41. Ivan Kuzněcov (RUS)

42. Adam Žampa (SVK)

43. Michał Jasiczek (POL)

44. Tormis Laine (EST)

45. Sam Maes (BEL)

46. Louis Muhlen-Schulte (AUS)

47. Sturla Snær Snorrason (ISL)

48. Miks Zvejnieks (LAT)

49. Barnabás Szöllös (ISR)

50. Aleksandr Andrijenko (RUS)

51. Pawel Pyjas (POL)

52. Ioannis Antoniou (GRE)

53. Emir Lokmić (BIH)

54. Tomas Birkner de Miguel (ARG)

55. Casper Dyrbye (DEN)

56. Andreas Žampa (SVK)

57. Michel Macedo (BRA)

58. Márton Kékesi (HUN)

59. Matthieu Osch (LUX)

60. Denni Xhepa (ALB)

61. Andrej Drukarov (LTU)

62. Eldar Salihovič (MNE)

63. Michael Poettoz (COL)

64. Alexandru Stefan Stefanescu (ROU)

65. Asa Miller (PHI)

66. Soso Džafaridze (GEO)

67. Ivan Kovbasňuk (UKR)

68. Nicola Zanon (THA)

69. Cha Cuen Adrian Jun (HKG)

70. Yianno Kouyoumdjian (CYP)

71. Ho Ping-Jui (TPE)

72. Zachar Kučin (KAZ)

73. Richardson Viano (HAI)

74. Kamiljon Tuchtajev (UZB)

75. Berkin Usta (TUR)

76. Jeffrey Webb (MAS)

77. Albin Tahiri (KOS)

78. Cesar Arnouk (LIB)

79. Arif Mohd Chán (IND)

80. Yohan Goncalves Goutt (TLS)

81. Maxim Gordějev (KGZ)

82. Ricardo Brancal (POR)

83. Matteo Gatti (SMR)

84. Ming-fu Sü (CHN)

85. Jang-ming Čang (CHN)

86. Mathieu Neumuller (MAD)

87. Muhammad Karim (PAK)

88. William C. Flaherty (PUR)