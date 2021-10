Žilina ukončila sedemzápasovú šnúru bez triumfu. Vychutnala si Zlaté Moravce

Fortuna liga - 13. kolo

Pod Dubňom proti sebe nastúpili dve mužstvá, ktoré dlho nepoznali v lige pocit víťazstva. Žilinčania však už od úvodu dávali jasne najavo, že negatívnu sériu chcú prelomiť. Aktivita domácich vyústila do úvodného gólu už v 6. minúte.

V 34. minúte mohol Kaprálik pridať ďalší gól, no po individuálnej akcii nechal vyniknúť brankára Kiru. Už o minútu bol hosťujúci brankár opäť v pohotovosti, keď vychytal hlavičku Ďuriša.

Žilinčania "rozobrali" obranu hostí a Paur mohol po prihrávke Bičachčjana zblízka zasunúť loptu do prázdnej bránky. Nápor domácich neustával, o štyri minúty mal veľkú šancu Kaprálik, jeho pokus po teči preletel tesne nad bránkou Kiru.

II. polčas:

Štyri minúty po zmene strán dal Paur najavo, že obraz hry sa meniť nebude, Kira musel vytiahnuť ďalší dobrý zákrok.

V 73. minúte sa do útočného nasadenia Žiliny zapojil aj striedajúci Jánošík, no trafil iba žrď. Už o tri minúty mu to však vyšlo a po prihrávke Ďuriša zvýšil na 3:0.

Až potom sa "žlto-zelení" uspokojili a inkasovali po rohovom kope zásluhou hlavičky Šveca. V úplnom závere sa zapísal do streleckej listiny aj ďalší striedajúci hráč Jambor - 4:1.

