Trnava sa udržala v hre o druhú priečku, Žilina sa už vyššie neposunie

Ivan Belák, tréner Žiliny: "Chcem kolegovi a celej Trnave pogratulovať k zisku pohára aj k dnešnému víťazstvu. Čo sa týka zápasu, začiatok bol z našej strany opatrný, súper to využil, dostal sa do vedenia, mal niekoľko príležitostí, ale takisto aj my. V prvom polčase, sme vyrovnali a boli tam 2-3 nedotiahnuté šance. Aj pre diváka to bolo hore-dole, bolo sa na čo pozrieť. Do druhého polčasu sme vstúpili zle, alebo slabo, alebo súper dobre. 10 minút sme mali hluchých, v tej desaťminútovke sme dostali gól na 2:1, potom mal súper po štandardke nejakú príležitosť, ale odvtedy si už väčšiu šancu súper nevytvoril. Škoda, že sme nemali kúsok šťastia pri strelách, ktoré skončili vedľa brány, alebo pri Jamborovej nastrelenej tyči v závere. My by sme sa dnes tešili aj z bodu. Znova to víťazstvo neprišlo, chalanom nemám čo vyčítať, chceli, hrali sme s kvalitným súperom, ktorý pred týždňom vyhral pohár. Na ihrisku sme odohrali maximum, musíme ísť ďalej a skúsime to o týždeň."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Dnes ma chalani veľmi potešili, pretože po viacdňových oslavách mali výborný prístup. Mali sme ofenzívne ladenú zostavu a boli sme kvalitní v ofenzíve, škoda, že sme sa v prvom polčase nedostali do dvojgólového vedenia, to by sa nám potom hralo ľahšie. Aj Žilina aj my sme prispeli k dobrému futbalu. Na počudovanie, aj fyzické parametre na GPS sme mali jedny z najlepších v sezóne, takže oslavy na chalanoch nezanechali stopu. Som rád, že sme zvíťazili a že stále živíme nádej na druhé miesto."