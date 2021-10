Zhang: Kvôli Rose na mňa bučali fanúšikovia, v zápase ma to ovplyvnilo

„Určite ma to ovplyvnilo. To, čo Rose povedala malo úspech u divákov, ktorí na mňa potom bučali. Je to môj problém, pretože som sa mala koncentrovať na zápas a nie na publikum, takže sa začínam už viac sústrediť sama na seba.

Pre mňa osobne týmito komentármi prekročila hranicu, pretože ja som si sem neprišla urobiť nepriateľov, naopak, som tu kvôli spoločnej láske k zmiešaným bojovým umeniam.

Nie je dobré miešať politiku do bojových umení a športu celkovo, ale myslím, že to bol práve jej plán. Najprv som si myslela, že to je len typický trashtalk, ale keď som vošla na štadión a všetci začali bučať, tak to bolo presne to, čo chcela dosiahnuť,“ povedala pomocou svojho prekladateľa dnes už bývalý kráľovná najnižšej váhovej kategórii v americkej organizácii.