    Mladý slovenský talent zabojuje o zmluvu s UFC. Čaká ho životná príležitosť

    Kozák po zisku titulu v RFA.
    Kozák po zisku titulu v RFA. (Zdroj: Instagram/martinkozak_84)
    Sportnet|18. jún 2026 o 17:47
    ShareTweet0

    Neporazený slovenský bojovník dostane šancu zaujať prezidenta UFC.

    Slovenský bojovník Martin Kozák dostane príležitosť zabojovať o zmluvu s najprestížnejšou organizáciou sveta.

    Neporazený šampión strednej váhy organizácie RFA oznámil, že 8. septembra nastúpi v Dana White's Contender Series.

    Pre 24-ročného bojovníka pôjde o najväčšiu výzvu doterajšej kariéry. Len nedávno získal v Prešove titul šampióna RFA a teraz bude mať možnosť zaujať priamo prezidenta UFC Danu Whitea.

    Účasť v Dana White's Contender Series oznámil prostredníctvom sociálnych sietí, kde reagoval aj na pochybnosti, ktoré sa objavili po zisku titulu.

    „Bolo tu kopec expertov, ktorí mi vysvetľovali, že sa mám držať pri zemi a že ako RFA šampión nemám žiadne reálne ponuky. Tak vás musím sklamať.

    8. septembra nastúpim na Dana White's Contender Series a zabojujem o zmluvu s UFC. Ideme hrdo reprezentovať Slovensko. Vďaka každému za podporu,“ napísal Kozák.

    Dana White's Contender Series patrí medzi najčastejšie cesty do UFC. Turnaje sa konajú v Las Vegas a bojovníci sa v nich snažia presvedčiť prezidenta organizácie svojím výkonom.

    Víťazstvo automaticky nezaručuje podpis zmluvy, no dominantné výkony pravidelne vedú k angažmánu v najprestížnejšej MMA organizácii sveta.

    Kozák vstúpi do zápasu s profesionálnou bilanciou 6:0. Všetkých šesť víťazstiev dosiahol pred časovým limitom.

    Ak v septembri uspeje a zaujme Danu Whitea, môže sa stať druhým Slovákom, ktorý si vybojuje zmluvu s UFC prostredníctvom Dana White's Contender Series. Prvým bol Martin Buday v roku 2021.

    MMA

    Kozák po zisku titulu v RFA.
    Kozák po zisku titulu v RFA.
    Mladý slovenský talent zabojuje o zmluvu s UFC. Čaká ho životná príležitosť
    dnes 17:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Mladý slovenský talent zabojuje o zmluvu s UFC. Čaká ho životná príležitosť