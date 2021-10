Má Youtuber Paul súpera? Fury: Ak ho Tommy neporazí, zmením mu priezvisko

Jeho protivníkom by mal byť mladší brat svetového šampióna v boxe Tysona Furyho, 22-ročný Tommy.

Po augustovom víťazstve Paula nad niekdajším kráľom weltrovej divízie UFC Tyronom Woodleym to dnes vyzerá, že mladý Američan by mohol spoznať svojho ďalšieho protivníka.

Napriek tomu, že súboj má stále ďaleko od podpísania zmluvy, z reakcií oboch strán môžeme vyčítať, že by sa ho fanúšikovia mohlo už čoskoro naozaj dočkať.

Najnovšie Paul ponúka Furymu za spoločný duel jeden milión dolárov, letenku na zápas do Ameriky v prvej triede, k čomu pridáva rovnako sedemdňový pobyt v luxusnom hoteli.

K celej situácii sa v relácii The MMA Hour neváhal vyjadriť aj Tommy Fury, ktorý opísal pozadie jeho možného zápasu s mladou internetovou celebritou.

„Po mojom poslednom súboji (v auguste, na rovnakom podujatí, na akom bol zápas medzi Paulom a Woodleym, pozn. red.) som mal interview v zákulisí so stanicou BT Sport a zrazu prišiel, so štyrmi chlapíkmi v tesnom závese za ním. Popravde som si ho nevšímal, môžete to vidieť aj na videu, potom mi však prišiel ku tvári a začal hovoriť niečo v zmysle, aby som už prestal utekať a zobral s ním zápas.

Každý kto má pozná vie, že tento súboj je nerovný. Na rovinu, neviem či naozaj ho chce, ale viem, že by som ho stopercentne zničil. Nemusím hovoriť veľa, všetko podstatné sa udeje v ringu.