Príprava na MS vo futbale vrcholí. Favoritov čakajú posledné skúšky formy

Júnový asociačný termín bude najmä o príprave futbalistov na MS v USA, Mexiku a Kanade.
Vyslovené šlágre sa v programe nenachádzajú, no zaujme duel domáceho USA s favorizovaným Nemeckom či zápas medzi Francúzskom a Pobrežím Slonoviny.
Poslednú generálku pred MS absolvujú Nemci už v zámorí, konkrétne v Chicagu, vyše 1000 kilometrov od ich kempu v meste Winston-Salem.
Tréner Julian Nagelsmann tak ešte má nejaký priestor doladiť zostavu „Die Nationalelf“, ktorá čaká na výraznejšie umiestnenie od tretieho miesta na ME 2016.
Tuchel šokoval Albion, Taliani píšu novú kapitolu
Francúzi budú tri dni pred začiatkom šampionátu ešte v Lille, kde si zmerajú sily so Severným Írskom a o štyri dni skôr ich čaká duel proti Pobrežiu Slonoviny, ďalšiemu účastníkovi záverečného turnaja.
Úradujúci majstri Európy zo Španielska, v ktorých nominácii na MS chýba premiérovo akýkoľvek hráč Realu Madrid, vyzvú Irak a pred šampionátom absolvujú aj juhoamerickú skúška v podobe Peru.
Posledná z popredných európskych krajín, ktorá má na turnaji zastúpenie je Anglicko. Sily si zmeria s Novým Zélandom a už v zámorí aj s Kostarikou.
Nominácia „Albionu“ od trénera Thomasa Tuchela vyvolala rozruch, keďže v nej chýba niekoľko výrazných hráčov vrátane Colea Palmera či Phila Fodena.
Na záverečnom turnaji opäť nebude niekoľkonásobný majster, silná futbalová značka Taliansko. V rámci prípravy na jesennú A-divíziu Ligy národov sa tak predstaví v Luxembursku a Grécku. Dočasný tréner Silvio Baldini vybral do 24-člennej nominácie 19 debutantov z ktorých 11 nikdy nehralo zápas v najvyššej talianskej súťaži.
Posledný tanec pre Messiho s Ronaldom a Ancelottiho premiéra
Obhajcov titulu z Argentíny s hviezdnym Lionelom Messim preverí Honduras a Island, kým Brazília sa postaví proti Paname a Egyptu.
Na MS to bude premiéra pre trénera „kanárikov“ Carla Ancelottiho. Fanúšikovia sa opäť raz môžu na záverečnom turnaji tešiť nielen na Messiho ale aj Cristiana Ronalda. Jeho Portugalsko čaká pred MS Čile a Nigéria.
Okrem spomínaných USA hostia záverečný turnaj aj Mexiko a Kanada. Mexičania turnaj otvoria 11.6. duelom s JAR a dovtedy nastúpia proti Srbom.
Kanaďania idú na tretí svetový šampionát s nádejou na svoje prvé body na tomto podujatí aj s ťahúňom Alphonsom Daviesom napriek jeho nedávnym zraneniam. Ešte predtým ich čaká nováčik Uzbekistan pod vedením Fabia Cannavara a Íri.
Prvých menovaných preverí ešte aj silné Holandsko, pričom krajina zo Strednej Ázie je jedným zo štyroch debutantov na MS (Kapverdy, Curacao, Jordánsko). Súperov zvučnejších mien má spomedzi nováčikov na programe ešte Jordánsko, ktoré čaká duel vo Švajčiarsku a s Kolumbiou v USA.