Slovenskí futbalisti zakončia boj o svetový šampionát. Kde sledovať vyvrcholenie kvalifikácie MS?

Slovenskí futbalisti oslavujú gól.
Slovenskí futbalisti oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet|11. nov 2025 o 07:00
Pozrite si, ako a kde môžete sledovať posledné dva zápasy Slovákov v kvalifikácii MS 2026.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou záverečné dva zápasy v boji o postup na MS vo futbale 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A na druhom mieste za vedúcim Nemeckom, ktoré má rovnako ako Slovensko 9 bodov, no lepšie skóre.

Severné Írsko je tretie s odstupom troch bodov a posledné je bez možnosti postupu Luxembursko.

Na svetový šampionát postupujú priamo iba víťazi skupín. Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.

Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.

Predposledný duel kvalifikácie, ktoré hostí štadión v Košiciach, vyzvú Slováci Severné Írsko. Tento duel odvysiela stanica STVR Šport.

Záverečný zápas na pôde Nemecka zmení vysielateľa, v priamom prenose ho ponúkne stanica Sport 1.

Všetky tieto, ale aj ostatné zápasy kvalifikácie, môžete sledovať na DIGI GO.

Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

dnes 07:00
