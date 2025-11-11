Slovenskí futbalisti zakončia boj o svetový šampionát. Kde sledovať vyvrcholenie kvalifikácie MS?

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou záverečné dva zápasy v boji o postup na MS vo futbale 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A na druhom mieste za vedúcim Nemeckom, ktoré má rovnako ako Slovensko 9 bodov, no lepšie skóre.
Severné Írsko je tretie s odstupom troch bodov a posledné je bez možnosti postupu Luxembursko.
Na svetový šampionát postupujú priamo iba víťazi skupín. Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.
Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.
Predposledný duel kvalifikácie, ktoré hostí štadión v Košiciach, vyzvú Slováci Severné Írsko. Tento duel odvysiela stanica STVR Šport.
Záverečný zápas na pôde Nemecka zmení vysielateľa, v priamom prenose ho ponúkne stanica Sport 1.
Všetky tieto, ale aj ostatné zápasy kvalifikácie, môžete sledovať na DIGI GO.
Tento článok vznikol v spolupráci s DIGI Slovakia.