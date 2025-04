Ruskí zápasníci v Šamoríne dominujú. Z piatich zlatých medailí získali až štyri

ŠAMORÍN. Ruskí zápasníci, štartujúci s neutrálnym štatútom pod hlavičkou UWW, dominovali v úvodný medailový deň na ME v Šamoríne.

V piatich voľnoštýliarskych kategóriách vybojovali v utorok štyri zlaté medaily. Način Monguš dominoval vo váhovej kategórii do 57 kg, Ibragim Ibragimov triumfoval do 65 kg, David Bajev získal titul do 70 kg a v kategórii do 79 kg sa tešil z prvenstva Achmed Usmanov.