Súper ho položil na lopatky. Slovák končí na MS do 23 rokov vo štvrťfinále

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR)
27. okt 2025 o 09:19
Nestačil na Rusa s neutrálnym štatútom.

NOVI SAD. Slovenský zápasník Adam Jakšík vypadol na MS do 23 rokov v srbskom Novom Sade vo štvrťfinále voľnoštýliarskej kategórie do 97 kg.

Nestačil v ňom na Rusa s neutrálnym štatútom Soslana Džagajeva, ktorý ho položil na lopatky.

Jakšík predtým v osemfinále zvíťazil nad Kanaďanom Samuelom Pereirom 5:1 na body.

Slovenský reprezentant sa nedostal ani do repasáže, keďže jeho premožiteľ Džagajev stroskotal neskôr v semifinále.

MS v zápasení do 23 rokov

voľný štýl - do 97 kg:

osemfinále: Adam JAKŠÍK (SR) - Samuel Pereira (Kan.) 5:1 na body

štvrťfinále: Soslan Džagajev (neutr.) - JAKŠÍK 2:2 na lopatky

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    Súper ho položil na lopatky. Slovák končí na MS do 23 rokov vo štvrťfinále
    dnes 09:19
