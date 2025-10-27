Súper ho položil na lopatky. Slovák končí na MS do 23 rokov vo štvrťfinále

NOVI SAD. Slovenský zápasník Adam Jakšík vypadol na MS do 23 rokov v srbskom Novom Sade vo štvrťfinále voľnoštýliarskej kategórie do 97 kg.
Nestačil v ňom na Rusa s neutrálnym štatútom Soslana Džagajeva, ktorý ho položil na lopatky.
Jakšík predtým v osemfinále zvíťazil nad Kanaďanom Samuelom Pereirom 5:1 na body.
Slovenský reprezentant sa nedostal ani do repasáže, keďže jeho premožiteľ Džagajev stroskotal neskôr v semifinále.
MS v zápasení do 23 rokov
voľný štýl - do 97 kg:
osemfinále: Adam JAKŠÍK (SR) - Samuel Pereira (Kan.) 5:1 na body
štvrťfinále: Soslan Džagajev (neutr.) - JAKŠÍK 2:2 na lopatky