Naposledy sa doma lúčil Lohyňa. Slovensko bude po rokoch hostiť európsky šampionát

BRATISLAVA. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov má pred sebou veľkú výzvu, získať piate zlato na majstrovstvách Európy za sebou a navyše na domácej pôde. Kontinentálny šampionát je na programe od 7. do 13. apríla v Šamoríne a pôjde o jedno z najvýznamnejších športových podujatí na Slovensku v roku 2025. Dvadsaťosemročný Talkazanov vybojoval na ME zlato vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg vo Varšave 2021, Budapešti 2022, Záhrebe 2023 i Bukurešti 2024. Na tieto úspechy chce nadviazať aj v Šamoríne.

"Bude to výnimočné, doma som ešte také veľké podujatie neabsolvoval. Pripraviť sa na domáce ME je veľká zodpovednosť, podať čo najlepší výkon bude pre mňa výzva. Akákoľvek medaila bude pre mňa dobrá, ale cítim tlak, keďže som štyrikrát za sebou triumfoval na ME. Musím sa snažiť urobiť všetko pre to, aby aj piata medaila zostala doma. Motiváciu mám, je však tiež veľmi dôležité cítiť podporu od ľudí. Zápasenie nie je až taký populárny šport. Bol by som rád, aby sa ľudia prišli pozrieť a podporili nás," pozval fanúšikov na európsky šampionát Salkazanov. Zápasnícke ME sa na Slovensko vrátia po 27 rokoch. Šampionát v roku 1998 v Bratislave bol pre slovenské zápasnícke hnutie pamätným, pretože sa na ňom lúčil s mimoriadne úspešnou kariérou bronzový medailista z OH 1988 v Soule Jozef Lohyňa. VIDEO: Slovensko bude tento rok hostiť majstrovstvá Európy v zápasení

Získal bronz v kategórii do 85 kg a na podujatí uspel aj ďalší voľnoštýliar Milan Mazáč, ktorý vybojoval striebro vo váhe do 130 kg. "Každý šport sa vyvíja, aj zápasenie. Od mojich súťažných čias urobilo niekedy krok vpred, inokedy späť. Bola tu aj myšlienka, že z programu olympijských hier zmizne, no našťastie sa tradiční rivali z USA, Ruska i Iránu dali dokopy a stabilizovalo sa to. Zápasenie je nádherný šport a je aj prvý krok k všeobecnej príprave i pre ostatné športy. Ja pracujem s malými deťmi, rovnako ako dospelí sa na tréningy tešia, že sa vždy niečo nové naučia. Dúfam, že ľudia sa do Šamorína prídu pozrieť a nájdu si lásku k tomuto športu," vyjadril nádej Lohyňa.

Európsky šampionát sa bude konať v Šamoríne v X-bionic sphere, no z marketingových dôvodov sa bude prezentovať ako turnaj v Bratislave. "Bola tu alternatíva, že ME sa budú konať v Národnom tenisovom centre (NTC), no v danom termíne tam napokon bude Billie Jean Cup. Dozvedeli sme sa to až po žrebe. Ponúkli sme Šamorín. Nešli sme do neznámych vôd, inšpektori už priestory poznali, v minulosti tam boli. Gro účastníkov bude aj tak bývať v Bratislave, hlavné mesto je dokonalá nálepka a aj preto názov meniť nebudeme," vysvetlil prezident Slovenského zápasníckeho zväzu Ján Karšňák. Okrem Salkazanova má Slovensko v hre aj ďalšie nádeje. Predovšetkým Adama Jakšíka, ktorý v septembri získal na majstrovstvách sveta do 20 rokov v španielskom meste Pontevedra bronzovú medailu vo voľnoštýliarskej váhovej kategórii do 97 kg. "Chcem turnaj vyhrať. Ak by to nebolo mojím cieľom, prečo by som vôbec štartoval," sršal sebavedomím Jakšík. Tvárou slovenského ženského zápasenia je v súčasnosti Lara Görcsová.