Salkazanov potvrdil kvalitu. Slovenský zápasník získal na MS bronzovú medailu

Tajmuraz Salkazanov.
Tajmuraz Salkazanov. (Autor: TASR)
TASR|15. sep 2025 o 19:41
Na majstrovstvách sveta získal celkovo tretiu medailu.

MS v Záhrebe - voľný štýl

do 74 kg - o bronz:

Tajmuraz Salkazanov (SR) - Yones Aliakbar Emamichoghaei (Irán) 3:1 na body

ZÁHREB. Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov získal na MS v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii do 74 kg.

V pondelňajšom dueli o tretie miesto zvíťazil v chorvátskej metropole nad Iráncom Yonesom Aliakbarom Emamichoghaeiom 3:1 na body.

Dvadsaťdeväťročný Salkazanov už má zo svetových šampionátov dve strieborné medaily (z Osla 2021 a Belehradu 2022).

Okrem toho získal štvornásobný majster Európy aj bronz v neolympijskej kategórii do 79 kg na MS v Nur-Sultane 2019.

Proti Emamichoghaeiovi, ktorý v Záhrebe postúpil do bojov o medaily ako víťaz repasáže, Salkazanov potvrdil úlohu favorita.

