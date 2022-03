Na ME v zápasení ide deväť Slovákov, tituly obhajujú Salkazanov a Gulajev

Početnejšie zastúpenie bude mať Slovensko medzi voľnoštýliarmi, ktorých vyslalo do maďarskej metropoly sedem na čele s obhajcami titulu Tajmurazom Salkazanovom (do 74 kg) a Achsarbekom Gulajevom (79 kg).

Velikáni slovenského zápasenia

Nadviazal tak na úspechy z mládežníckych čias, keď ešte štartoval v hmotnostnej kategórii do 74 kg. Z kategórie do 23 rokov má v zbierke striebro z MS 2017 a dve striebra z ME (2018 a 2019), okrem toho vybojoval aj bronz na juniorských ME 2017.

Vo Varšave nadviazal na jeho výkon Salkazanov, ktorý nenašiel premožiteľa v kategórii do 74 kg.