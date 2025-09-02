Kandidoval ako jediný. Karšňák zostáva prezidentom Slovenského zápasníckeho zväzu

BRATISLAVA. Ján Karšňák zostáva prezidentom Slovenského zápasníckeho zväzu (SZZ), viceprezidentom sa stal Roland Hakszer.
Na valnom zhromaždení v Bratislave o tom počas víkendu rozhodli delegáti zväzu. Funkčné obdobie potrvá päť rokov.
Karšňák, ktorý bol jediný kandidát na post šéfa, získal v tajnom hlasovaní dôveru 64 z 84 prítomných delegátov.
Voľby o funkciu viceprezidenta boli tesnejšie, keďže kandidovali Roland Hakszer a Martin Kolář. Delegáti rozhodli v prospech Hakszera, ktorý
dostal 55 hlasov, zatiaľ čo Kolář ich mal 25. „SZZ tak vstupuje do nového funkčného obdobia s jasne zvoleným vedením, ktoré bude zastupovať slovenské zápasenie doma i v zahraničí,“ uviedol zväz v tlačovej správe.
Do výkonného výboru SZZ boli na nasledujúcich päť rokov zvolení:
- Vladimír Laco (59 hlasov)
- Jozef Radnóti (55 hlasov)
- Rastislav Jakubek (51 hlasov)
- Tomáš Soós (48 hlasov)
- Michal Megály (45 hlasov)