Slovák neuspel na MS juniorov už v kvalifikačnom kole. Prehral s Indom na technickú prevahu

NOVI SAD. Slovenský zápasník Dávid Jakšík neuspel na majstrovstvách sveta do 23 rokov v srbskom Novom Sade.
Vo voľnom štýle v kategórii do 92 kg prehral v piatok už v kvalifikačnom kole s Indom Sachinom Sachinom na technickú prevahu.
Rozhodca ukončil duel už po dvoch minútach a 23 sekundách za stavu 10:0 pre súpera. Jakšík ešte čaká, či Sachin nepostúpi do finále a nepotiahne ho do repasáže.
Zápasenie - MS do 23 rokov
Voľný štýl - do 92 kg:
Kvalifikácia: Sachin Sachin (India) - Dávid Jakšík (SR) 10:0 na techn. prevahu