Slovák neuspel na MS juniorov už v kvalifikačnom kole. Prehral s Indom na technickú prevahu

Slovenský zápasník Adam Jakšík.
Slovenský zápasník Adam Jakšík. (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2025 o 12:18
ShareTweet0

Rozhodca ukončil duel už po dvoch minútach a 23 sekundách za stavu 10:0 pre súpera.

NOVI SAD. Slovenský zápasník Dávid Jakšík neuspel na majstrovstvách sveta do 23 rokov v srbskom Novom Sade.

Vo voľnom štýle v kategórii do 92 kg prehral v piatok už v kvalifikačnom kole s Indom Sachinom Sachinom na technickú prevahu.

Rozhodca ukončil duel už po dvoch minútach a 23 sekundách za stavu 10:0 pre súpera. Jakšík ešte čaká, či Sachin nepostúpi do finále a nepotiahne ho do repasáže.

Zápasenie - MS do 23 rokov

Voľný štýl - do 92 kg:

Kvalifikácia: Sachin Sachin (India) - Dávid Jakšík (SR) 10:0 na techn. prevahu

Ostatné športy

    Slovenský zápasník Adam Jakšík.
    Slovenský zápasník Adam Jakšík.
    Slovák neuspel na MS juniorov už v kvalifikačnom kole. Prehral s Indom na technickú prevahu
    dnes 12:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovák neuspel na MS juniorov už v kvalifikačnom kole. Prehral s Indom na technickú prevahu