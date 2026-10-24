Slovensko má novú majsterku sveta. Mladá reprezentantka uspela na maratónskej trati

Romana Švecová
Romana Švecová (Autor: canoe.sk)
TASR|24. okt 2026 o 17:05
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Kajakárka Športového centra polície sa stala prvou Slovenkou s medailou v tejto disciplíne.

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová sa v piatok v argentínskom meste Gualeguaychu stala majsterkou sveta do 23 rokov v maratóne.

Na 22,6 km dlhej trati sa od začiatku držala v prvej skupine a do cieľa dopádlovala s náskokom 5,85 sekundy pred Sophie Hansenovou z Dánska.

Kajakárka Športového centra polície sa stala prvou Slovenkou s medailou v tejto disciplíne a získala pre Slovensko premiérové zlato.

Informovala o tom Slovenská kanoistika na svojich sociálnych sieťach.

Vodné športy

Vodné športy

    Romana Švecová
    Romana Švecová
    Slovensko má novú majsterku sveta. Mladá reprezentantka uspela na maratónskej trati
    dnes 17:05
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