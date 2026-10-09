VIDEO: Zaplával svetový rekord a ani o tom nevedel. Nedokážem opísať moje pocity, priznal

Pieter Coetze
Pieter Coetze (Autor: X / Esportes Infos)
TASR|9. okt 2026 o 20:58
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O dve stotiny prekonal doterajšie maximum Rusa Klimenta Kolesnikova.

Juhoafrický plavec Pieter Coetze vytvoril svetový rekord na 50 m znak. Na druhom podujatí Svetového pohára v krátkom bazéne v uzbeckom Taškente dosiahol čas 22,09 s.

VIDEO: Coetze vytvoril svetový rekord na 50 m znak

O dve stotiny tak prekonal doterajšie maximum Rusa Klimenta Kolesnikova z roku 2022.

„Keď som po dohmate uvidel na tabuli výsledný čas, nevedel som, že je to nový svetový rekord. Až potom som si uvedomil, že doterajšie maximum bolo okolo 22,10.

Nedokážem veľmi opísať moje pocity. Prvý sveťák v kariére, je to šialené," uviedol Coetze pre akreditované médiá.

Vodné športy

Vodné športy

    Pieter Coetze
    Pieter Coetze
    VIDEO: Zaplával svetový rekord a ani o tom nevedel. Nedokážem opísať moje pocity, priznal
    dnes 20:58
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