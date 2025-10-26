Skvelý výkon slovenského windsurfistu. Na MS skončil v prvej desiatke

Windsurfista Patrik Pollák.
Windsurfista Patrik Pollák. (Autor: RaceboardClass/ facebook)
TASR|26. okt 2025 o 09:30
Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues.

MANDELIEU. Windsurfista Patrik Pollák obsadil na MS v neolympijskej triede Raceboard siedme miesto.

Vo francúzskom Mandelieu-La Napoule vyhral 53-ročný slovenský reprezentant jedinú z jedenástich rozjázd a to úplne poslednú.

Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách.

Druhý bol Španiel Borja Carracedo Serra a pódium doplnil domáci Nicolas Huguet. Pollákov krajan Milan Duchnovský skončil na 56. priečke. V mužskej súťaži vo vodách zálivu v Cannes štartovalo 71 windsurfistov.

V kategórii do 21 rokov obsadil Leo Slosiar druhú priečku. So Španielom Ignaciom Fernandezom mal bodovú zhodu, v neprospech mladého Slováka rozhodol jeden horší škrtnutý výsledok rozjazdy. Štvrtý skončil Guillermo Piquet.

Ostatné športy

    dnes 09:30
