Slovák obsadil v netradičnej disciplíne na MS siedme miesto. Vyhral suverénny Portugalčan

Windsurfista Patrik Pollák.
Windsurfista Patrik Pollák. (Autor: RaceboardClass/ facebook)
TASR|25. okt 2025 o 16:16
ShareTweet0

Druhý bol Španiel Borja Carracedo Serra.

MANDELIEU. Windsurfista Patrik Pollák obsadil na MS v neolympijskej triede Raceboard siedme miesto.

Vo francúzskom Mandelieu-La Napoule vyhral 53-ročný slovenský reprezentant jedinú z jedenástich rozjázd a to úplne poslednú.

Zlato získal suverénnym spôsobom Portugalčan Joao Rodrigues, ktorý triumfoval v šiestich rozjazdách.

Druhý bol Španiel Borja Carracedo Serra a pódium doplnil domáci Nicolas Huguet. Pollákov krajan Milan Duchnovský skončil na 56. priečke. V mužskej súťaži vo vodách zálivu v Cannes štartovalo 71 windsurfistov.

Vodné športy

    Windsurfista Patrik Pollák.
    Windsurfista Patrik Pollák.
    Slovák obsadil v netradičnej disciplíne na MS siedme miesto. Vyhral suverénny Portugalčan
    dnes 16:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovák obsadil v netradičnej disciplíne na MS siedme miesto. Vyhral suverénny Portugalčan