Slovenky skončili vo finále tesne za pódiom. Stanovská predbehla Paňkovú o pozíciu

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila vo finále disciplíny C1 na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene 5. miesto.
V cieli mala na víťazku Terezu Kneblovú z Českej republiky stratu 4,86 s. Jej krajanka Zuzana Paňková skončila v 12-člennom finále o priečku nižšie (+6,11).
Obe reprezentantky Slovenska si pripísali dotyk pri prechode treťou bránkou. Stanovská ešte dokázala svoju jazdu v závere zrýchliť a stiahnuť z manka. Svoj čas z kvalifikácie napokon zlepšila o päť sekúnd.
„Som veľmi spokojná. Štart mi úplne nevyšiel, ale krásne piate miesto a super štart do sezóny. Dodržala som všetko, čo som mala,“ povedala Stanovská v rozhovore pre JOJ Šport.
Paňková pridala dotyk aj na 20. bránke. „Dva malé dotyky zamrzia. Som ale spokojná, dala som do toho maximum. Snažím sa do toho tlačiť vždy keď to ide a z toho pramenia chyby. Je to dobrá skúsenosť,“ zhodnotila Paňková.
Češka Kneblová si pripísala prvé víťazstvo v SP aj napriek dotyku na dvojke. Na pódiu ju doplnili domáca Slovinka Eva Alina Hočevarová a Švajčiarka Alena Marxová.
Mužské finále C1 bolo bez Slovákov. Matej Beňuš obsadil v kvalifikácii 14. miesto s mankom 21 stotín sekundy na poslednú miestenku vo finále.
Marko Mirgorodský napokon prišiel do cieľa na 41. pozícii a Dominik Egyházy bol 47. Z triumfu sa tešil mladší brat domácej Hočevarovej Žiga Lin. Druhé miesto obsadil Čech Václav Chaloupka a tretí skončil ďalší Slovinec Luka Božič.
1. kolo Svetového pohára
Finále C1:
Ženy: 1. Tereza Kneblová (ČR) 84,27 s (2), 2. Eva Alina Hočevarová (Slovin.) +0,70 (0), 3. Alena Marxová (Švaj.) +1,60 (0), 4. Miren Lazkanová (Šp.) +4,36 (2), 5. Soňa Stanovská +4,86 (2), 6. Zuzana Paňková (obe SR) +6,11 (4)
Muži: 1. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) 77,85 s (0), 2. Václav Chaloupka (ČR) +2,75 (0), 3. Luka Božič (Slovin.) 3,05 (0), 4. Yohann Senechault +3,06 (4), 5. Nicolas Gestin (obaja Fr.) +3,91 (2), 6. Ryan Westley (V. Brit.) +4,97 (0)