Nadal pre zranenie odstúpil, Kyrgios ide do finále Wimbledonu bez boja

Nemal by som reálnu šancu vyhrať zápas. Ak by som nastúpil, môj zdravotný stav by sa mohol ešte zhoršiť. Zranenie by mohlo ohroziť moju ďalšiu kariéru."

"Celý deň som premýšľal, či odstúpiť z turnaja alebo to skúsiť. Napokon som však dospel k záveru, že by nemalo zmysel odohrať semifinále v bolestiach.

Podľa slov Španiela bolesti v oblasti brušného svalstva začal pociťovať už počas prvého wimbledonského týždňa.

"Postupne sa to zhoršovalo a vyvrcholilo to v dueli s Fritzom. Teraz budem tri alebo štyri týždne nútene pauzovať.

Dúfam, že sa stihnem pripraviť na US Open. Bolo by frustrujúce, ak by zranenie výrazne zasiahlo do môjho turnajového kalendára a nemohol by som hrať dva alebo tri mesiace."